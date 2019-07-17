Саакашвили: Никакие должности меня не интересуют

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили не интересуют никакие должности, которые ему мог бы предложить президент Владимир Зеленский. Об этом политик сказал в интервью изданию «Цензор».

«Если бы мне завтра Зеленский предложил хоть какую-либо должность... я бы туда не пошел. Я вам скажу, почему. Потому что я не знаю, какие правила. Я один раз в это уже заходил. Когда я окунулся в воду, не зная, кто там плавает. Оказалось, там плавают крокодилы, аллигаторы, достаточно голодные акулы», — сказал он.

При этом Михаил Саакашвили заявил, что пока Зеленский к нему ни с какими предложениями не обращался.