В Таджикистане рассказали о больших запасах нефти и газа

В Таджикистане в 20 месторождениях на глубине 3-5 тысяч метров имеются большие запасы нефти и газа, сказал начальник Главного управления геологии Таджикистана Илхомджон Оймахмадзода, передает Азия-Плюс.

По его данным, запасы нефти в стране составляют свыше 2 млн тонн, газа – более 3 млрд кубометров. В настоящее время осуществляется разработка месторождений. Сейчас Таджикистан заключил контракты с 22 компаниями на 108 млн сомони, в рамках которых в стране ведутся геологоразведочные работы.

Оймахмадзода отметил, что в 2019 году государственный баланс страны пополнился за счет золота, угля, песчано-гравийной смеси, цементного сырья, известняков, песчаников, газа и нефти.