В Иране опровергли слова Трампа о сбитом беспилотнике

«У нас нет информации о потере беспилотника», - сказал Зариф.

Иран не обладает какой-либо информацией о якобы сбитом США беспилотнике. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также опубликовал Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана после заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что военный корабль ВМС США сбил иранский беспилотник. Этим изображением Зариф напомнил, что США расположены далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в целях самообороны.