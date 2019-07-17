Несколько дней назад всемирно известный американский философ и политолог, автор эпохального эссе «Конец истории» профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в интервью русской службе «Голоса Америки» прокомментировал нашумевшее интервью президента России Владимира Путина британской газете Financial Times. Разделяя позицию российского президента относительно многополярности нового миропорядка, при этом Фукуяма все же выразил свою искреннюю убежденность в том, что рано или поздно либеральные идеи снова возьмут вверх над политическим популизмом и державным национализмом.

После падения СССР Фукуяма объявил «конец истории», который и является однополярным моментом – согласно его концепции. Больше не было истории, остался только рынок и либеральная система. По сути, это была проекция западного мировоззрения на всю планету. Глобализация коснулась и умов, и экономики, и политики – все должно стать одним Западом. Но сейчас мы видим завершение эпохи либерализма, который, однако, не хочет сдавать свои позиции, считает А.Дугин.

Философ уверен, что мир, в котором мы живем сегодня, - это переход от однополярного мира к многополярному.

За комментарием мы обратились к визави Фукуямы российскому философу Александру Дугину. Напомним, еще несколько лет назад в США прошли довольно интересные публичные дебаты между Фукуямой и Дугиным.

«Вот недавно полемизировал в Китае с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, который также полагает, что рано хоронить либерализм. – отмечает Дугин. - Эту парадигму по сути повторяет и Фукуяма. Но, конечно, никто из них не будет признавать факт того, что либерализм потерпел крах. Путин в своем интервью Financial Times об этом четко заявил, хотя его пресс-секретарь Песков как-то пытается оправдываться за шефа: вот, мол, его неправильно поняли, Путин сам либерал. Но, видимо, Песков просто хотел казаться хорошим либеральному лобби и олигархам, однако это его позиция.

Теперешнее положение либерализма мне напоминает ситуацию с поздним СССР. Да, у либерализма пока прочные устои, а кто мог бы, например, в 1989 году подумать, что СССР рухнет, когда еще существовали мощная идеология, КГБ, Варшавский договор? Никто даже в страшном сне этого не видел. Но спустя каких-то три года Советский Союз рухнул. Хотя я считаю, что при определенных условиях СССР еще можно было сохранить. Вот Китай смог же сохраниться, потому что Пекин на площади Тяньаньмэнь доказал всему миру, что устои у него крепкие.

Но вернемся к позднему СССР, вот когда на периферии - в Прибалтике, Грузии, Азербайджане, Армении уже все во весь голос заявляли, что советскому строю конец, а в Москве функционеры КПСС уверяли, что СССР мощная страна и она еще долго будет жить. Так и сейчас, идеологи либерализма, такие как Макфол и Фукуяма, уверяют нас, что либерализм живее всех живых. Они хотят выдавать желаемое за действительное».

В своей книге «Четвертая политическая теория», которая, кстати, запрещена в Amazon, философ утверждает, что либерализму конец. Но почему-то в Amazon эту книгу запрещают, а вот книги с неонацистскими взглядами свободно там выставляют.

«Между тем я в этой работе, которая переведена на многие языки мира, изложил суть своего видения постлиберального устройства мира и отметил, что мир не должен возвращаться к идеологии фашизма или коммунизма, а должен пойти по своему пути многополярного устройства», - указывает Дугин.

Далее, размышляя на тему либерализма, политолог отмечает, что вряд ли кто-то сейчас в России и мире вспоминает либеральные труды Чернышевского и Добролюбова. Потому что либеральная идея уже давно изжила себя, то, что надо, мир уже выжил из нее сполна.

«А конфеткой вроде глобализации, урбанизации и прочих ценностей либерализма уже никого не удивишь. Вот Китай доказал всему миру, что и без либеральных ценностей можно построить современное государство. По мере ослабевания устоев либерализма он защищается, как СССР, да и Фукуяма с Макфолом пытаются продлить жизнь либерализму, который уже на последних вздохах…», - убежден он.

Вместе с тем А.Дугин считает, что реализация многополярного мира - это пока открытый вопрос. «Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что не будет новой биполярности – мы не можем вернуться на шаг назад, поскольку больше нет СССР. Россия сильнее, чем тогда, но этого недостаточно для того, чтобы, как в советские времена, стать вторым мощным полюсом. Россия бросает вызов Западу, поскольку выступает однозначно против однополярности. Но у нас не хватает сил, чтобы стать вторым полюсом – поэтому нам нужна поддержка и суверенные союзники, включая Китай, успех и расцвет которого стали источником серьезного беспокойства Запада», - делает вывод философ.

Китай, конечно, перенимает что-то у Запада - отдельные экономические детали, технологические новшества, и при этом он очень успешен, признает Дугин. Но, с другой стороны, китайцы беспокоятся за собственную идентичность, за свои ценности. Они не перенимают все у Запада, имитируя их систему, потому что китайскому народу гораздо больше по душе оставаться лояльными своему порядку.

«Таким образом, в борьбе за многополярность многие страны объединяют свои силы. Кто же враг многополярности? Глобалисты, глобальные капиталисты и либералы, которые пытаются навязать общие стандарты большому и многогранному миру. Вот и такие идеологи, как Фукуяма или Макфол, продолжают нас уверять в силе либерализма», - резюмирует российский философ-политолог.