Нефть дорожает из-за сбитого иранского беспилотника

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:50 подорожали на $1,17 (1,89%) - до $63,10 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на $1,73 (2,72%) и составляла на закрытие $61,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,8 (1,45%) - до $56,10 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,48 (2,61%), до $55,30 за баррель.