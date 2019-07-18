В Баку вступает в силу запрет на движение по желтым полосам

В связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" с этой ночи на некоторых улицах и проспектах столицы вступает в силу запрет на движение по желтым полосам.

Как сообщил журналистам начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, запрет действителен с 00:00 ночи 20 июля по 24:00 28 июля.

Он отметил, что в этот период движение по желтым полосам будет разрешено только специальным транспортным средствам.

В.Асадов призвал водителей не двигаться по желтым полосам на период введенного запрета: "Во избежание плотности потока и возникновения пробок в Баку мы просим водителей воспользоваться общественным транспортом".

По словам В.Асадова, в период проведения фестиваля дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, повысится контроль в местах проведения соревнований.

Напомним, что нанесенные на улицах и проспектах столицы - Зии Буньядова, Гара Гараева, Нефтчиляр, Ататюрка, Х.Алескерова, Азадлыг, З.Алиевой, Тбилисском, Московском, У.Гаджибекова, Р.Исмалова и др. автополосы желтого цвета со специальными указателями контролируются камерами видеонаблюдения.