Германия и США забили тревогу из-за приложения FaceApp
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер посоветовал отказаться от использования популярного приложения FaceApp, созданного российской компанией Wireless Lab. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он беспокоится, что с помощью приложения важными персональными данными пользователей могут завладеть не те люди. Уполномоченный правительства ФРГ уточнил, что речь идет, к примеру, о местоположении или информации об устройстве.
Как отметил Кельбер, условия использования FaceApp не до конца ясны. По его мнению, вызывают опасения и те, кто могут стоять за приложением.
Отметим, что в последнее время это приложение приобрело большую популярность во многих странах, включая и Азербайджан. Люди выкладывают в социальных сетях фотографии, отредактированные при помощи этого приложения.