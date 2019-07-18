США вводят санкции против сотрудников ФСБ

Законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» внесен в Конгресс США. Документ предлагает наказать 24 представителей ФСБ за задержание украинских моряков и кораблей, говорится в сообщении на сайте одного из авторов законопроекта Марси Каптур.

В законе конгрессмены называют инцидент в Керченском проливе «опасным нападением России на военно-морской флот Украины», а задержание 24 украинских моряков — незаконным.

«Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире», поэтому нужно усилить наказание для Москвы и сохранить санкции до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой, отмечено в документе.

Напомним, украинские моряки на трех кораблях были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате операции в районе Керченского пролива. ФСБ обвинила задержанных в незаконном пересечении границы, заявив, что на украинских кораблях имелись артиллерийские орудия. Все 24 моряка, участвовавших в инциденте, оставлены под арестом до конца октября.