Таинственный мафиози стал жертвой "прецедента Замиры Гаджиевой"

Отдел информации

Полиция Великобритании арестовала недвижимость очередного иностранного бизнесмена, который не смог объяснить происхождение денег.  Имя бизнесмена не раскрывается, но известно, что его подозревают в связях с бандами, причастными к вооруженным нападениями и незаконному обороту наркотиков.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявляет, что в отношении этого бизнесмена применен закон “О неясном происхождении средств” UWO, окрещенный британскими журналистами прецедентом Замиры Гаджиевой. Теперь бизнесмен должен объяснить происхождение 12,5 миллионов долларов, на которые была куплена недвижимость в Лондоне.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

З.Гаджиевой предъявили два обвинения в присвоении средств, а затем заключили ее в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева живет в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) наложил арест также на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.

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