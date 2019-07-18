Таинственный мафиози стал жертвой "прецедента Замиры Гаджиевой"

Полиция Великобритании арестовала недвижимость очередного иностранного бизнесмена, который не смог объяснить происхождение денег. Имя бизнесмена не раскрывается, но известно, что его подозревают в связях с бандами, причастными к вооруженным нападениями и незаконному обороту наркотиков.

Национальное агентство по борьбе с преступностью заявляет, что в отношении этого бизнесмена применен закон “О неясном происхождении средств” UWO, окрещенный британскими журналистами прецедентом Замиры Гаджиевой. Теперь бизнесмен должен объяснить происхождение 12,5 миллионов долларов, на которые была куплена недвижимость в Лондоне.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

З.Гаджиевой предъявили два обвинения в присвоении средств, а затем заключили ее в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева живет в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) наложил арест также на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.