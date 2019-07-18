Также он отметил, что экс-президент третий раз приглашен на допрос в МВД в качестве свидетеля. Обе предыдущие повестки он проигнорировал.

В свою очередь, представитель бывшего президента Кундуз Жолдубаева заявила, что ожидается попытка его задержания. В народном штабе, расположенном на территории дома Атамбаева, готовятся к его возможному захвату. Сейчас в штабе находятся около 200 сторонников политика. У главного въезда на территорию стоят около десятка авто, второй въезд загородили грузовиком, окна второго этажа дома бывшего президента забаррикадированы мешками с песком. В народном штабе сообщили, что ожидают прибытия сторонников Атамбаева, в том числе конников, пишет Sputnik Кыргызстан.

В июне парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, которой он обладает как экс-президент. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Сам бывший глава государства считает, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства Киргизии.