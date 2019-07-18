Погода не радует любителей пляжного отдыха
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируется усиление северо-западного ветра, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 30-34, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью на отдельных горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем местами усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.