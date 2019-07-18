В России закрыли вопрос о санкциях против Грузии

После того как президент Владимир Путин «призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода», вопрос с запретом на ввоз в Россию грузинского вина больше не стоит, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«Таким образом, на сегодня тема «винных санкций» в отношении Грузии закрыта», — сказал он.

Говоря об ограничениях на авиаперелеты в Грузию, Карасин отметил, что этот запрет временный. «Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», — сказал российский дипломат.

Россия решила ограничить авиаперелеты в Грузию из-за протестов, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов, будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии — там проходило заседание ассамблеи. В Тбилиси начались протесты. В конце июня Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля полеты в Грузию.