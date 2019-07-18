Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:04

Нам всем очень часто рассказывают о том, как можно разделить вещи приятные, и не очень. Например, натянутые отношения в политике и нормальные – на бытовом, человеческом уровне. Такое часто бывает, а в случаях между странами, некогда входившими в единые государства, дело доходит, увы, до изнурительных, долгих конфликтов. Не случайно войны между такими странами называют «гибридными», и самый наглядный пример этого – конфликт между Москвой и Киевом – российские «зеленые человечки» на Востоке страны не исключают большого количества российских же туристов во Львове. В мировой истории такое случалось не раз – Британия и Франция воевали в своих колониях, но при этом уроженцы этих колоний жили в Париже и Лондоне, а англичане и французы – на территориях этих колоний.

В мире немалое количество стран, находящихся под санкциями, которые имеют исключительно политический характер, связаны с политическими разногласиями. И это естественно, когда имеет место неразрешенная политическая проблема – все остальное рано или поздно становится заложником политики. Каждая страна, не стремящаяся распродать свою независимость по кусочкам, должна понимать – с политическими противниками не торгуют. Или торгуют на уровне, который минимально задевает общий уровень экономики, не допуская, чтоб экономическое влияние потенциально враждебной страны приняло критический характер. Например, как Армения торгует с откровенно ненавистной ей Турцией? Отношения между ними есть, даже транспорт ходит, правда, через Грузию, есть кое-какая торговля. Но при этом отношения между ними всегда будут находиться на минимальном уровне, так, чтоб не делать погоды в общем объеме экономики. Если у вас есть политические разногласия с какой-либо страной – не стоит входить в слишком уж близкие отношения, потому что малейшее обострение в политике может привести к разрыву в экономике. И то, что сегодня такой опасности нет - ни о чем не говорит, в условиях неурегулированных отношений они могут возникнуть в любой момент. Роль катализатора сможет сыграть все что угодно – лишний пулемет, проданный в нежелательную страну, арест того, кого не стоило арестовывать, военные учения тех, кого не надо, в общем, все на свете. А иногда и нечто, совершенно незначительное и мелкое с точки зрения мировой истории - вроде депутата, севшего не в то кресло... И тогда политические разногласия превращаются в безусловную доминанту, и об экономике, культуре, спорте, и бытовых отношениях быстро все забывают. Вопреки практической целесообразности Так уж получилось, что государством, экономически доминирующим в нашем регионе, является Россия, и с этим ничего не сделаешь - самый большой и богатый рынок, на котором уже давно знают продукцию стран бывшего СССР, знают туристический потенциал этих стран…

В общем, с русскими работать намного легче, чем с европейцами и американцами, которым еще многие годы надо объяснять, почему для них жизненно важно купить наш товар, или на лето приехать на отдых непременно на Южный Кавказ, а не в Париж, Рим, Лондон или на худой конец - Бангкок. Оборотная сторона состоит именно в другом: что легко приходит - также легко уходит. Как говорится, ветер принес – ветер унес. В наше время санкциями и экономическими ограничениями мало кого удивишь. Эксперты насчитали 204 случая применения санкций. И лишь около трети из них достигали целей. В большинстве случаев это были чисто экономические выгоды, хотя хорошо известно, что многие из них продиктованы были политическими соображениями. В этом плане очень часто упоминаются взаимоотношения России с окружающим миром. По мнению специалистов, Россия, например, находится в режиме санкций не только с отдельными странами, но и с целыми континентами – Европой, Северной Америкой, даже Австралией. Время от времени ограничениям подвергаются даже страны-союзники. К примеру, Москва все время что-то запрещает Беларуси. Хотя надо признать, что Россия вовсе не одинока в применении политики санкций. Первенство в этом деле у нее оспаривают США. Знаменитый лозунг «Что хорошо для «Дженерал моторс», то хорошо для Америки» придумали, как известно, вовсе не русские. Но в Первопрестольной умеют манипулировать этим лозунгом на свой манер: она всегда платит за политическую лояльность и готова нести экономические потери ради политического доминирования в регионе.