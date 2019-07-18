Идет война холодная, гибридная война! слово публицисту
Нам всем очень часто рассказывают о том, как можно разделить вещи приятные, и не очень. Например, натянутые отношения в политике и нормальные – на бытовом, человеческом уровне. Такое часто бывает, а в случаях между странами, некогда входившими в единые государства, дело доходит, увы, до изнурительных, долгих конфликтов.
Не случайно войны между такими странами называют «гибридными», и самый наглядный пример этого – конфликт между Москвой и Киевом – российские «зеленые человечки» на Востоке страны не исключают большого количества российских же туристов во Львове.
В мировой истории такое случалось не раз – Британия и Франция воевали в своих колониях, но при этом уроженцы этих колоний жили в Париже и Лондоне, а англичане и французы – на территориях этих колоний.
В мире немалое количество стран, находящихся под санкциями, которые имеют исключительно политический характер, связаны с политическими разногласиями. И это естественно, когда имеет место неразрешенная политическая проблема – все остальное рано или поздно становится заложником политики.
Каждая страна, не стремящаяся распродать свою независимость по кусочкам, должна понимать – с политическими противниками не торгуют. Или торгуют на уровне, который минимально задевает общий уровень экономики, не допуская, чтоб экономическое влияние потенциально враждебной страны приняло критический характер.
Например, как Армения торгует с откровенно ненавистной ей Турцией? Отношения между ними есть, даже транспорт ходит, правда, через Грузию, есть кое-какая торговля. Но при этом отношения между ними всегда будут находиться на минимальном уровне, так, чтоб не делать погоды в общем объеме экономики.
Если у вас есть политические разногласия с какой-либо страной – не стоит входить в слишком уж близкие отношения, потому что малейшее обострение в политике может привести к разрыву в экономике.
И то, что сегодня такой опасности нет - ни о чем не говорит, в условиях неурегулированных отношений они могут возникнуть в любой момент. Роль катализатора сможет сыграть все что угодно – лишний пулемет, проданный в нежелательную страну, арест того, кого не стоило арестовывать, военные учения тех, кого не надо, в общем, все на свете.
А иногда и нечто, совершенно незначительное и мелкое с точки зрения мировой истории - вроде депутата, севшего не в то кресло...
И тогда политические разногласия превращаются в безусловную доминанту, и об экономике, культуре, спорте, и бытовых отношениях быстро все забывают.
Вопреки практической целесообразности
Так уж получилось, что государством, экономически доминирующим в нашем регионе, является Россия, и с этим ничего не сделаешь - самый большой и богатый рынок, на котором уже давно знают продукцию стран бывшего СССР, знают туристический потенциал этих стран…
В общем, с русскими работать намного легче, чем с европейцами и американцами, которым еще многие годы надо объяснять, почему для них жизненно важно купить наш товар, или на лето приехать на отдых непременно на Южный Кавказ, а не в Париж, Рим, Лондон или на худой конец - Бангкок.
Оборотная сторона состоит именно в другом: что легко приходит - также легко уходит. Как говорится, ветер принес – ветер унес.
В наше время санкциями и экономическими ограничениями мало кого удивишь. Эксперты насчитали 204 случая применения санкций. И лишь около трети из них достигали целей. В большинстве случаев это были чисто экономические выгоды, хотя хорошо известно, что многие из них продиктованы были политическими соображениями. В этом плане очень часто упоминаются взаимоотношения России с окружающим миром. По мнению специалистов, Россия, например, находится в режиме санкций не только с отдельными странами, но и с целыми континентами – Европой, Северной Америкой, даже Австралией. Время от времени ограничениям подвергаются даже страны-союзники. К примеру, Москва все время что-то запрещает Беларуси. Хотя надо признать, что Россия вовсе не одинока в применении политики санкций. Первенство в этом деле у нее оспаривают США. Знаменитый лозунг «Что хорошо для «Дженерал моторс», то хорошо для Америки» придумали, как известно, вовсе не русские. Но в Первопрестольной умеют манипулировать этим лозунгом на свой манер: она всегда платит за политическую лояльность и готова нести экономические потери ради политического доминирования в регионе.
Ты виноват уж тем, что съел бакинский помидор
Впрочем, справедливости ради надо бы сказать о том, что такой тип взаимоотношений с потенциальными партнерами практикуются и другими державами. Лучший пример – политика США. Эта сверхдержава, как и ее главный политический противник, сплошь и рядом на мировом рынке действует вопреки практической целесообразности. Примерами такого рода полна новейшая история мира, но это тема для другого, слишком уж большого разговора.
Отметим только, что санкционная политика, принятая Москвой, проистекает из своеобразия отношений, сложившихся между государством и гражданином. В понимании российской власти, среднестатистический россиянин, который съел азербайджанский помидор или выпил грузинскую минералку – это не просто конкретный россиянин, который просто съел помидор и выпил газировки - при этом сакральном действе он является еще и представителем российского государства.
Стало быть, можно говорить о том, что исходя из такой трактовки взаимоотношений власти и граждан, Москва не рассматривает своих граждан как неких самостоятельных субъектов, которые сами заработали денег и решили съездить куда-то на отдых – в этой ситуации они – часть государственной системы.
Именно это обстоятельство позволяет критикам Москвы говорить о том, в российской политике не задействовано понятие «рынок», и прежде всего – в отношении постсоветских стран. В восприятии российской политической элиты открытый рынок - это своеобразная разновидность благотворительности.
Понятно, что в такой ситуации любая политическая самостоятельность воспринимается как «плевок в руку дающего», неблагодарность и хамство – с соответствующими выводами.
Правда, надо сказать и о том, что многие страны, у которых с Россией непростые отношения, научились тонко маневрировать, чтоб с одной стороны не унизить свое государственное достоинство, но при этом и не оказаться в роли неблагодарного бедного родственника.
Вопрос только в том, как долго удастся так профессионально маневрировать и где, когда, в какой стране очередной российский депутат сядет не в то кресло, и тогда – все начнется с нуля…