Массовое отравление чеченцев в Австрии

"Все произошло почти одновременно, и это свидетельствует о том, что мы имеем дело не с пищевым отравлением", - заявил местной газете Tiroler Tageszeitung начальник криминальной полиции Тироля Кристоф Киршмайр.

В австрийском городе Инсбрук произошло массовое отравление чеченцев на свадьбе. Как пишет NEWSru.com, в разгар торжества гости почувствовали себя плохо. По словам очевидцев, первой кашлять и задыхаться начала молодая девушка, страдающая астмой. За несколько минут десятки людей потеряли сознание.

Полиция проверила все блюда и напитки, которые предлагались на торжестве. "Их связь с отравлением маловероятна", - отметил Киршмайер.

Властям Австрии пока не удалось выяснить, чем именно были отравлены чеченцы на свадьбе. Среди основных версий - боевой газ или утечка газа. Многое свидетельствует в пользу того, что на свадьбе был распылен именно боевой газ. На него указали приборы прибывших на место экспертов химико-биологической защиты австрийских вооруженных сил. Очевидцы и пострадавшие также уверены, что это была целенаправленная диверсия.

"Все началось ближе к концу свадьбы, - сообщил изданию "Кавказ.Реалии" 30-летний Асланбек, который был в числе гостей. - Гости уже собирались расходиться, когда внезапно раздались крики. Мы с друзьями стояли на улице, подумали, что внутри стреляли, и бросились к дверям. Из помещения выбегали люди, они хотели поскорее выбраться на свежий воздух. Но почти сразу они падали, теряя сознание. Мы подхватывали их и укладывали на улице".

12 пожарных, участвовавших в спасательной операции без спецодежды, были вынуждены немедленно пойти в душ, а также сдать униформу для дезинфекции. По словам ведущего химика тирольской пожарной службы, первые попытки специалистов определить природу отравления оказались безуспешны - приборы не реагировали. Поэтому спасатели расслабились и сняли с себя защитные маски. Однако сразу после этого измерительный прибор показал высокую концентрацию некоего боевого газа.

Теряются в догадках и специалисты, расследующие загадочное отравление. Но они не сбрасывают со счетов и версию распыления боевого газа. Следователи уже опросили почти всех очевидцев и пострадавших. Пробы, взятые с места происшествия, отправлены на химико-биологическую экспертизу.