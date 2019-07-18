Специальный корреспондент haqqin.az на фестивале Лаймы Вайкуле Laima. Jurmala. Rendezvous Владимир Решетов много лет занимался концертной деятельностью. В 1995 году на пике популярности Алены Свиридовой организовал ее первый сольный концерт в Риге. Потому первый вопрос при нашей встрече был, помнит ли певица тот концерт.

- Да, я очень хорошо помню!.. Ха… Зал… такой круглый зал («Палладиум» - прим. авт.)!.. Было необычно, и как-то очень здорово. И это был мой первый приезд в Ригу в качестве артиста. Если до этого я ездила в качестве туриста, то это было такое интересное возвращение в другом качестве.

- А помните, что у вас перед концертом разболелись зубы, и мы с вами ездили в клинику их лечить?..

- А-а-а… Вот сейчас вспоминаю!.. (смеется). Видите — плохое забывается!.. Хорошее остается.

- А потом вы были еще раз спустя несколько лет в одном клубе, и после не приезжали.

- С концертами — нет.

- Вы по образованию коллега: журналист, актриса, музыкант, вели телепрограммы, работали в театре — в Минске, в «Школе современной пьесы» в Москве. Нет ли желания создать свой театр?

- Честно говоря, создавать театр — это администрирование, прежде всего. Это не моя ипостась. Меня больше интересуют какие-то творческие воплощения.

Алена Свиридова прекрасно выглядит в свои 56. В немалой степени благодаря занятиям пилатесом в студии, созданной знаменитой балериной Илзе Лиепой.

- Вы дружите с Илзе Лиепой?

- В общем, да, часто общаемся.

Несколько лет назад Алена Свиридова снялась в театрализованном варианте известной эмигрантской песни «Черная моль», похожем на сцены парижского варьете «Мулен Руж».

- Номер «Черная моль», который вы поете, в стилистике сценической постановки номера, - это абсолютно совпадает со стилистикой Лаймы, которая работает большей частью в жанре варьете.

- На самом деле, это жанр кабаре. Поэтому он принадлежит всем!.. Лайма его, действительно, вывела в любимые в нашей стране. Потому что раньше он не был таким мейнстримом. Безусловно, такой подход - это ее фишка. Этот проект позволяет себя реализовывать в разных жанрах. Поэтому было очень интересно. Этот номер мы делали по принципу кабаре во французском стиле. Это была съемка Певрого канала в Останкино.

- Алена, вы крымчанка?

- Я родилась в Крыму. И сейчас живу там летом, у меня там дача.

Алена Свиридова с 2016 года член Общественного совета по постройке Керченского моста. Вероятно, потому она попала в «черный список» украинского «Миротворца».

- А как вы относитесь к тому, что вас внесли в список сайта «Миротворец»?

- Ну я жду, когда люди придут к просветлению, если честно. Ну, какой список?!.. Там родились дедушка, прадедушка, отец... Я там родилась. Вот скажите, сколько раз Крым переходил из рук в руки — собьешься просто со счету (заливисто смеется). О чем можно говорить!.. Ну это мракобесие какое-то. Я хочу, чтоб все закончилось поскорее.