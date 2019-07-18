Алена Свиридова: «Крым столько раз переходил из рук в руки…» haqqin.az с фестиваля Лаймы Вайкуле
Специальный корреспондент haqqin.az на фестивале Лаймы Вайкуле Laima. Jurmala. Rendezvous Владимир Решетов много лет занимался концертной деятельностью. В 1995 году на пике популярности Алены Свиридовой организовал ее первый сольный концерт в Риге. Потому первый вопрос при нашей встрече был, помнит ли певица тот концерт.
- Да, я очень хорошо помню!.. Ха… Зал… такой круглый зал («Палладиум» - прим. авт.)!.. Было необычно, и как-то очень здорово. И это был мой первый приезд в Ригу в качестве артиста. Если до этого я ездила в качестве туриста, то это было такое интересное возвращение в другом качестве.
- А помните, что у вас перед концертом разболелись зубы, и мы с вами ездили в клинику их лечить?..
- А-а-а… Вот сейчас вспоминаю!.. (смеется). Видите — плохое забывается!.. Хорошее остается.
- А потом вы были еще раз спустя несколько лет в одном клубе, и после не приезжали.
- С концертами — нет.
- Вы по образованию коллега: журналист, актриса, музыкант, вели телепрограммы, работали в театре — в Минске, в «Школе современной пьесы» в Москве. Нет ли желания создать свой театр?
- Честно говоря, создавать театр — это администрирование, прежде всего. Это не моя ипостась. Меня больше интересуют какие-то творческие воплощения.
Алена Свиридова прекрасно выглядит в свои 56. В немалой степени благодаря занятиям пилатесом в студии, созданной знаменитой балериной Илзе Лиепой.
- Вы дружите с Илзе Лиепой?
- В общем, да, часто общаемся.
Несколько лет назад Алена Свиридова снялась в театрализованном варианте известной эмигрантской песни «Черная моль», похожем на сцены парижского варьете «Мулен Руж».
- Номер «Черная моль», который вы поете, в стилистике сценической постановки номера, - это абсолютно совпадает со стилистикой Лаймы, которая работает большей частью в жанре варьете.
- На самом деле, это жанр кабаре. Поэтому он принадлежит всем!.. Лайма его, действительно, вывела в любимые в нашей стране. Потому что раньше он не был таким мейнстримом. Безусловно, такой подход - это ее фишка. Этот проект позволяет себя реализовывать в разных жанрах. Поэтому было очень интересно. Этот номер мы делали по принципу кабаре во французском стиле. Это была съемка Певрого канала в Останкино.
- Алена, вы крымчанка?
- Я родилась в Крыму. И сейчас живу там летом, у меня там дача.
Алена Свиридова с 2016 года член Общественного совета по постройке Керченского моста. Вероятно, потому она попала в «черный список» украинского «Миротворца».
- А как вы относитесь к тому, что вас внесли в список сайта «Миротворец»?
- Ну я жду, когда люди придут к просветлению, если честно. Ну, какой список?!.. Там родились дедушка, прадедушка, отец... Я там родилась. Вот скажите, сколько раз Крым переходил из рук в руки — собьешься просто со счету (заливисто смеется). О чем можно говорить!.. Ну это мракобесие какое-то. Я хочу, чтоб все закончилось поскорее.
- Как часто вы концертируете — с сольными концертами, в сборных концертах? Какова география ваших выступлений в последние годы?
- Россия, скорее всего. Я сделала акустическую программу, где выступаю в роли музыканта — играю на акустической гитаре. В группе всего лишь четыре музыканта: я, вторая акустическая гитара, контрабас, перкуссия. Поэтому получается интересная такая история. И, кстати, она не камерная, как это может показаться на первый взгляд. Она вполне легко читается на больших площадках.
- А что вы поете?
- Все тот же свой репетуар, который мы адаптировали к такому звучанию, оно очень теплое, настоящее. Можем играть с подзвучкой, без подзвучки. В концертном зале, «на паперти», (шучу), - где угодно! Мы вообще не зависим ни от чего, если честно. И это такая квинтэссенция работы музыканта. Мне это очень нравится, когда это - самое-самое настоящее.
- Сам себе режиссер…
- Ну, когда ты ни от кого не зависишь. И, наверное, я это сделала наперекор современной электронной музыке, которая… Ну она такая, похожая на конструктор: ты берешь готовые кубики и, собственно говоря, из них строишь. Но для того, чтобы играть на гитаре, вообще играть, нужно очень много заниматься. Это большой труд. И, честно говоря, этим проектом я реабилитирую работу музыканта.
Вот, если выключить свет электронщикам, на этом их музыкальная карьера закончится, а наша только начнется. На нас это никак не повлияет. В общем, вот такой у меня был месседж — возвращение к истокам.
- Как у вас отношения с сыновьями — один живет в Канаде, другой с вами?
- Прекрасные! Какие еще могут быть отношения?!..
- Часто видитесь?
- Сейчас, который из Канады (Василий, старший — прим.авт.) приехал ко мне, а второй (Григорий — прим.авт.) всегда со мной.
- Любит ваше творчество?
- Я такие вопросы не задаю.
- Слушает вашу музыку?
- То, что слушал, точно. Нельзя же это делать постоянно. Если бывал на концертах, не думаю, что он продолжает ее слушать. Он ее слышал 580 миллионов раз.
- Трудно ли найти песню, чтобы она стала хитом? (Вопрос журналистки Латвийского радио)
- А где ее ищут?!..
- …
- Я не ищу. Я пишу. Станет или не станет — не знаю.
- Чужие песни не поете?
- Только на проектах, телевизионных, если нужно.
- Никогда не чувствуете, что песня станет хитом, как например, «Розовый фламинго»?
- Нет. Я никогда не знаю, что станет хитом.
- А потом вас удивляет — надо же!..
- Да.
Алена Свиридова работала в Минске, в театре. Написала первые песни, которые стали звучать на Минском радио. Потом решила перебраться в Москву. Судьба распорядилась так, что устроиться в столице России ей помог известный писатель-сатирик Аркадий Арканов. Это изменило ее жизнь. Шаг за шагом, и началась карьера звезды. Потому я задал вопрос, связанный с этим.
- Алена, вам помогли достаточно известные люди — покойный Аркадий Арканов, с вами работали Иван Дыховичный, Федор Бондарчук, у вас с ними были дружеские отношения, наверное…
- Да, конечно!..
- ...Они, наверное, в вас увидели равного себе человека - творческого, потому так и произошло.
- Ну мы поняли, что мы одной крови, и нам было очень комфортно работать вместе. Мы друг друга понимали без слов даже.
- А кто у вас сейчас самый близкий российский артист, в творческом плане?
- Мазаев. Сергей Мазаев.
- Мы вас увидим на сцене с ним?
- Обязательно, здесь же, в Дзинтари!
- Спасибо за интервью!