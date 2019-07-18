В четверг, 18 июля, c грандиозного «Открытия» стартовал международный музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala 2019», который в этом году проходит в концертном зале «Дзинтари» в пятый раз и продлится до 21 июля. На фестивале выступят более 50 популярных артистов из 15 стран.

Ведущими первого концертного дня стали певцы Интарс Бусулис, Янис Стибелис и сама создательница фестиваля Лайма Вайкуле. Гимн фестиваля - песню Вайкуле «Рандеву» Лайма исполнила вместе с популярной латвийской группой Musiqq, пообещав, что пятый по счету фестиваль в год своего юбилея будет особенным.

На сцену поднялась оперная дива Инесе Галанте, обладательница редкого голоса широкого диапазона, чье исполнение «Pavane» Габриеля Форе и «Summertime» Джорджа Гершвина повергло публику в восторг. Затем с песней «Bāc!» выступила латвийская певица Айя Андреева, а после нее - российская исполнительница латвийского происхождения Дана Соколова, впечатлившая публику мощным вокалом и необычным исполнением.

Украинский певец Alekseev исполнил песни «Моя звезда» и «Как ты там?», после чего Интарс Бусулис объявил, что сейчас на сцене выступит «самый сексуальный мужчина на фестивале», предваряя выступление Артура Пирожкова. В сопровождении украинского Ballet Freedom Пирожков исполнил свой танцевальный хит «Зацепила».