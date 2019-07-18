За нападением в Эрбиле стоял брат турецкого депутата
Правоохранительные органы установили личности совершивших нападение на турецких дипломатов в иракском городе Эрбиле, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, один из нападавших - Мазлум Даг - является братом депутата парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов Дерсим Даг.
СМИ отмечают, член ПКК Мазлум Даг уроженец турецкой провинции Диярбакыр.
Отметим, что 17 июля в Эрбиле было совершено вооруженное нападение на ресторан, где находились дипломаты генконсульства Турции. В результате нападения погиб помощник турецкого консула Хакан Карачай.