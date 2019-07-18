Еще одна возможность для предпринимателей от Межбанка

Пластиковые карты Sahibkart обеспечивают удобство клиентов, поскольку он в первую очередь экономит время. Таким образом, нет необходимости приходить в банк для получения информации о средствах, поступивших на счет, осуществления платежей и обналичивания средств. Клиент может очень легко управлять своим счетом при помощи Sahibkart.

Международный банк Азербайджана упростил использование продукта Sahibkart с целью поддержки деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательством. Теперь каждый предприниматель может получить персонализированный карточный продукт Sahibkart от МБА и использовать эту карту в своей деловой деятельности.

С помощью этой карты могут быть выполнены онлайн-платежи по выплате налоговой задолженности, онлайн-покупки, также средства могут быть обналичены в банкоматах или POS-терминалах. Предприниматели могут обналичивать до 15 000 манатов в месяц через банкоматы МБА или POS-терминалы в отделениях банка.

Услуга Интернет-банкинга, доступная для других пластиковых карт МБА, также доступна для Sahibkart. Клиенту, желающему приобрести Sahibkart, может быть открыт новый счет, или же карта может быть привязана к его текущему счету в банке.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Международного банка Азербайджана Ульви Гасымов отметил: «Малые и средние предприниматели, пользуясь преимуществами Sahibkart, смогут использовать средства на своих банковских счетах как в наличном, так и безналичном порядке, не теряя времени на посещение отделений банка. Мы призываем малых и средних предпринимателей получить Sahibkart в наших филиалах и использовать эти возможности».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.