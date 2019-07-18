Помощник Зеленского: Украине придется договариваться с Россией

Украине придется договариваться о мире с Россией, сказал первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию «Левый берег» (LB.ua).

«Нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?» — приводит его слова Лента.ру.

Шефир также прокомментировал возможность запрета российским артистам на въезд на территорию Украины после их выступлений в Крыму. По его мнению, подобные меры не помогут разрешению конфликта: «Не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять».

«Они наши соседи, нам с ними дальше жить», — подытожил Шефир.