Катарский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра муниципалитетов и окружающей среды Катара Абдуллаха бин Абдулазиза бин Турки Аль-Субаие, сообщает официальный сайт главы государства.

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