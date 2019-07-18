Почему бакинские поселки остались без воды? комментарий «Азерсу»
В ряде поселков Сураханского и Сабунчинского районов, включая Старые и Новые Раманы, уже на протяжении трех дней испытывают проблемы с водоснабжением. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жители этих поселков.
По их словам, отсутствие воды в жаркие летние дни превратило их жизнь в настоящий кошмар.
Комментируя ситуацию, глава пресс-службы «Азерсу» Анар Джабраиллы подтвердил приостановку водоснабжения этих поселков, связав это с аварией на водопроводе в Хырдалане.
По его словам, ремонтные работы уже завершены и водоснабжение будет восстановлено.
«Мы информировали жителей о том, что в связи с ремонтными работами возникнут перебои с водоснабжением. Уже возобновлена подача воды в Сабунчинский район. В Балаханы и Раманы заполняются водные резервы. В течение сегодняшнего дня будет восстановлена подача воды», - сказал он.