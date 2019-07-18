В ряде поселков Сураханского и Сабунчинского районов, включая Старые и Новые Раманы, уже на протяжении трех дней испытывают проблемы с водоснабжением. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жители этих поселков.

По их словам, отсутствие воды в жаркие летние дни превратило их жизнь в настоящий кошмар.