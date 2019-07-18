Сильное землетрясение в Греции

Сильное землетрясение произошло в Афинах, вызвав панику среди населения. По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,3, сообщает ТАСС.

Землетрясение ощущалось во многих домах. По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула.

Как сообщает телеканал Sky, о жертвах или пострадавших пока информации нет. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением.