Отметив, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются в рамках программ НАТО и на двусторонней основе, Закир Гасанов довел до внимания важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в нашей стране Эрлом Литценбергером. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, министр отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

В свою очередь, Эрл Литценбергер, подчеркивая, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относятся, отметил, что Вашингтон является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию.