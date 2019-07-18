Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в мусульманском анклаве Сребреница в июле 1995 года, признал Верховный суд Нидерландов. В решении суда отмечается, что государство должно компенсировать родственникам погибших 10% от общего ущерба, сообщает Эхо Москвы.

350 мужчин и юношей были среди пяти тысяч мусульманских беженцев, которые пытались найти защиту на базе ООН в Потокари, где находились голландские военнослужащие. Военнослужащие не предложили им остаться на базе и отослали их. Этих людей задержали боснийские сербы, все они были казнены военнослужащими Армии Республики Сербской генерала Ратко Младича. Суд решил, что нидерландские военные знали, что этим мужчинам грозят пытки и казнь, пишет Интерфакс.

По официальным данным, в июле 1995 года в Сребренице были убиты более 8 тысяч мусульман. Ответственность за это возложена на боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.