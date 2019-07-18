Тамилла Алиева, отдел информации 16:17

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил завод Coca-Cola в Баку. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу бакинского завода. Посла США сопровождали руководитель экономического отдела, коммерческий директор и сотрудник по экономическим вопросам посольства США в Азербайджане.

Руководство Системы Coca-Cola ознакомило американскую делегацию с процессами производства и розлива напитков, а также ассортиментом продукции. Американским дипломатам рассказали о важной роли Coca-Cola в экономическом росте Азербайджана и активной поддержке сообществ страны. Посол Литценбергер, рассказывая о своих впечатлениях, подчеркнул постоянное развитие долгосрочных экономических отношений между США и Азербайджаном и отметил, что Coca-Cola успешно представляет американский бизнес в стране: «Система Coca-Cola – одна из крупнейших и авторитетных мировых компаний по производству безалкогольных напитков. Я рад видеть Coca-Cola одним из крупнейших американских инвесторов, который эффективно работает в сфере производства, предлагая потребителю в Азербайджане наиболее популярные в мире бренды прохладительных напитков, обеспечивая тысячи рабочих мест в стране и активно поддерживая социальное развитие общества».

Адриан Чернаутан, менеджер Coca-Cola по Кавказу, приветствуя посла Литценбергера рассказал о глобальной деятельности компании и внедрении инноваций на азербайджанском рынке. «Система Coca-Cola представлена в более чем 200 странах. С нашими 250 партнерами по розливу и более 900 заводами по всему миру мы обеспечиваем работой более 700 000 человек, предоставляя дополнительные экономические возможности местным сообществам. Coca-Cola ведет бизнес ответственно, способствует развитию национальной экономики, поддерживает социальное и экологическое благосостояние граждан. Мы очень гордимся тем, что в течение уже 25 лет предлагаем потребителям в Азербайджане наши напитки», – подчеркнул Адриан Чернаутан.

Хасан Эллиалты, генеральный директор турецкой компании Coca-Cola Icecek в Азербайджане,производящей и распространяющей продукцию Coca-Cola в 10 странах, рассказал о положительном влиянии деятельности Coca-Cola на национальную экономику, занятость населения и социальное развитие. Он отметил, что непосредственно в Coca-Cola работает около 400 человек, а благодаря деятельности партнеров, экономика обеспечивается дополнительными 5000 рабочими местами.