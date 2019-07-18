Сегодня в клубе для игры в настольный теннис Kinp Pong состоялся женский турнир, посвященный Дню национальной прессы.

В соревновании, организованном при поддержке Федерации настольного тенниса Азербайджана, выступили представительницы СМИ. Сначала участницы были разделены на группы. Затем были полуфиналы и финал. В решающем матче Афаг Рза победила Гюльзар Ибрагимову и стала победительницей соревнования. 3-е место заняла Нармин Джамал-заде.

Призеры были награждены ценными призами. Впрочем, и другие участницы не остались без подарков.

Перед церемонией награждения основатель и руководитель клуба King Pong Али Оруджев поздравил участниц с наступающим праздником и отметил важность проведения подобных соревнований для популяризации настольного тенниса и здорового образа жизни в целом.

«Это первое мероприятие, организованное нашим молодым клубом, - говорит он. - В этот раз мы решили собрать в нашем клубе представительниц прекрасного пола. Хотим, чтобы в Азербайджане в настольный теннис играли не только мужчины. Благодарим всех за участие. King Pong и в дальнейшем планирует проводить различные турниры».