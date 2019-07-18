Автомобильный номер обошелся британцу в полмиллиона

На специализированном аукционе дилер ретро-автомобилей Джон Коллинз отдал за номер «25 О» 518 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона AZN). После этого он закрепил его на Ferrari 250GT SWB, которая ранее принадлежала британскому рок-музыканту Эрику Клэптону (спорткар стоит 10 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона AZN).

Британский коллекционер приобрел самый дорогой в истории страны автомобильный номер. Об этом сообщает The Sun.

По словам Коллинза, он надеялся приобрести табличку не более чем за 300 тысяч фунтов, но на всякий случай настраивал себя и на миллионную сделку: «Торги были очень жесткими, но я был готов идти до конца».

По мнению Коллинза, автомобильный номер теперь представляет собой хорошую инвестицию. Ведь благодаря ему стоимость Ferrari возрастает еще приблизительно на миллион.

В 2014 году «25 О» продавали на аукционе за 400 тысяч фунтов стерлингов. Уже тогда он получил звание самого дорогого проданного автомобильного знака в Великобритании.