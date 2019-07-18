Автомобильный номер обошелся британцу в полмиллиона
Британский коллекционер приобрел самый дорогой в истории страны автомобильный номер. Об этом сообщает The Sun.
На специализированном аукционе дилер ретро-автомобилей Джон Коллинз отдал за номер «25 О» 518 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона AZN). После этого он закрепил его на Ferrari 250GT SWB, которая ранее принадлежала британскому рок-музыканту Эрику Клэптону (спорткар стоит 10 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона AZN).
По словам Коллинза, он надеялся приобрести табличку не более чем за 300 тысяч фунтов, но на всякий случай настраивал себя и на миллионную сделку: «Торги были очень жесткими, но я был готов идти до конца».
По мнению Коллинза, автомобильный номер теперь представляет собой хорошую инвестицию. Ведь благодаря ему стоимость Ferrari возрастает еще приблизительно на миллион.
В 2014 году «25 О» продавали на аукционе за 400 тысяч фунтов стерлингов. Уже тогда он получил звание самого дорогого проданного автомобильного знака в Великобритании.