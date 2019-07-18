В бакинской квартире нашли тела супругов

В Баку в квартире были обнаружены тела двух человек. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе столицы.

Так, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку двое остались в беспомощном состоянии за запертыми дверьми.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска, которые открыли дверь в квартиру и обнаружили там тела супругов - Эсмиры Талят гызы Мамедовой 1942 г.р. и Айдына Низами оглу Мамедова 1955 г.р.