Среди жилых комплексов премиум класса, возводимых в столице, особо выделяется “Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе. Комплекс состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. Комплекс, расположенный на территории 3 гектаров, выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.

Окружающая среда

Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум класса располагаются в более тихих, чуть удаленных от центра частях города. В этом смысле, Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе, недалеко от парка Мусабекова на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне. На территории двора разбивается парк с беговыми дорожками и спортивными площадками.

Здания, облицованные нахичеванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатления роскоши.

Кроме того, объекты быта (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, центры здоровья и т.д.), функционирование которых предусмотрено на первых двух этажах Renessans Palace, будут служить удобству жителей.