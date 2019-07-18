Мадуро согласился на выборы в обмен на отмену санкций?

Заявления Гуайдо должны прозвучать на фоне контактов, на которые пошли правительство и оппозиция, чтобы возобновить диалог. В мае этого года представители Мадуро и Гуайдо провели серию встреч в Осло, на прошлой неделе переговоры переместились на Барбадос. Наконец, на этой неделе стороны вернулись на карибский остров, чтобы обсудить программу из шести пунктов, содержание которых неизвестно.

Как сообщают венесуэльское ежедневное издание El Nacional и агентство новостей Bloomberg со ссылкой на источники, Мадуро готов согласиться ускорить президентские выборы и перенести их на 2020 год, а также полностью обновить состав Национального избирательного совета. В обмен на это он хочет, чтобы Гуайдо убедил своих союзников по всему миру отменить санкции в отношении чавистов, находящихся на государственных должностях.

Источники также поведали, что, возможно, президентские выборы 2020 года могут быть отмечены большими новшествами. Так, Мадуро не будет кандидатом от Единой социалистической партии Венесуэлы. Также не будут представлены «второй номер» чавистов Дьосдадо Кабельо и бывший вице-президент, занимавшийся вопросами экономики, Тарек Эль-Айссами. Они передадут эстафету главе штата Миранда, тридцатисемилетнему Гектору Родригесу, получившему опыт в правительствах Чавеса и Мадуро.