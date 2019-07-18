Виктория Магда, автор haqqin.az 17:20

Первая четверть двадцать первого века может войти в историю как период крушения стандартов в международных отношениях. Это благодаря экстравагантным политикам, которых сегодня много, как никогда. Их отличающиеся от принятых стандартов манеры, частое обращение к социальным сетям устанавливают новые этические рамки политики будущего. А лидером «ломки прежнего», несомненно, является президент США Дональд Трамп. Ну про визит какого еще президента могут ходить… слухи, при отсутствии исчерпывающей точной информации. Именно так обстоит дело с возможным визитом Трампа в Узбекистан. Официальная информация заменена невнятными рассуждениями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона: визит в планах не обозначен, но Трамп может внезапно решить посетить Ташкент, всякое возможно, а Узбекистан должен быть готовым.

Директор негосударственного научно-образовательного учреждения "Билим карвони" (Караван знаний) Фарход Толипов, рассуждая о вероятности визита американского президента, отметил, что Трамп, конечно, экстравагантный политик, но чтобы вот в таком «режиме» поехать в Узбекистан, ему надо оказаться еще более экстравагантным, что останется в истории. Пока что самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим Ташкент, является Хиллари Клинтон – экс-госсекретарь США. Однако, как известно, дыма без огня не бывает. К этому надо еще вспомнить «пышные» заявления, сопровождавшие прошлогодний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за океан – общий смысл их был призван утвердить в сознании «новую эру стратегического партнерства между Вашингтоном и Ташкентом». Находящемуся сегодня с визитом в США главе МИД Узбекистана Абдулазизу Камилову в числе прочего, очевидно, предстоит выяснить степень вероятности слухов о возможном визите Дональда Трампа в Ташкент. Понятно, что это не публичная часть его встреч и переговоров, которые идут полным ходом. И судя по атмосфере, которой окружены эти самые слухи, если лидеру узбекской дипломатии и удастся получить ответ или просто прийти к однозначному выводу по упомянутому вопросу, то о нем будет знать очень ограниченный круг людей. Потому что, это по какой-то причине нужно Трампу, нужно США.

Вашингтон очень высоко ценит усилия Ташкента в участии или даже налаживании диалога по Афганистану, по вовлечению этого давно неспокойного государства в центральноазиатский регион и геоэкономические проекты. В ходе обсуждения вопросов взаимодействия на афганском направлении Джон Болтон в высшей степени позитивно отзывался о роли Узбекистана, говорится в сообщении пресс-службы узбекского внешнеполитического ведомства. США приветствуют реформы в Узбекистане и положительное их влияние на всю Центральную Азию, заявил Болтон, обозначив готовность Вашингтона вести диалог с Ташкентом по вопросам развития торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. «Сегодня была отличная встреча с министром иностранных дел Узбекистана. Мы обсудили широкий круг общих интересов и наилучшие пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление американо-узбекского сотрудничества», – написал Болтон в Twitter. Импульс к такому внешне безоблачному сотрудничеству между двумя странами несомненно придал упоминавшийся визит президента Мирзиёева годичной давности. Тогда стороны подписали пакет соглашений, экономическая часть которых потянула на 5 млрд долларов. До этого события отношения Вашингтона и Ташкента «застряли» на подписанной в 2002 году декларации о стратегическом партнерстве двух стран. В истории же самих отношений наличествовали взлеты и падения. Визит президента Мирзиёева переломил ситуацию. Одним из направлений стало сотрудничество США с Узбекистаном по Афганистану. Сейчас там очередная горячая пора. С одной стороны, США никак не осуществят запланированный вывод войск, с другой – не удается примирить Талибан с официальным Кабулом. А еще на носу выборы президента Афганистана. При этом в последнее время Ташкент стал проявлять неподдельный интерес и новые подходы к афганской проблеме, что, конечно, не осталось незамеченным Вашингтоном, безуспешно решающим афганский ребус и одновременно ищущим партнеров в этом деле. При Исламе Каримове подход Ташкента к афганскому вопросу можно, наверное, охарактеризовать термином, близким к «изоляционистскому». Узбекистан предлагал многосторонние переговоры, но при этом не брал на себя функции миротворца. Хотя Каримов настаивал, что военного решения в урегулировании конфликта нет. Сегодня Ташкент активнее ввязался в миротворческий процесс и предлагает рассматривать Афганистан, как страну для возможностей широкого многостороннего сотрудничества, и во много меньшей степени как источник угроз. Именно такое отношение зафиксировано в Ташкентской декларации, принятой в 2018 году по итогам крупной международной конференции.

США, как считает Фарход Толипов, поддерживают вовлечение Узбекистана в решение афганской проблемы при том, что считают необходимым принцип усиления роли региональных государств, соседей Афганистана. Именно реализация подобного сценария позитивно отразится на обстановке в самом, пожалуй, неспокойном государстве мира. Его коллега, руководитель Центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиёр Эргашев в беседе с автором заметил, что в повестке американо-узбекских отношений вопрос региональной безопасности и Афганистан стоят особняком. Афганистан рассматривается, прежде всего, как пограничная страна, которая должна стать менее проблемной для всей Центральной Азии. С точки зрения транзита наркотиков и террористов. Афганистан для Центральной Азии нужен стабильный. Он считает, что это государство должно быть менее проблемным для всего центральноазиатского региона, проблемы – это, в первую очередь, наркотрафик и терроризм. Только при стабильном Афганистане можно полноценно думать и реализовывать крупные экономические проекты, выгодные всем региональным игрокам и внешним акторам, держащим в уме 30-миллионный афганский рынок, пусть ныне и крайне бедный.