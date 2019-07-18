США выпустили на свободу турецкого банкира

Хакан Атилла был задержан в марте 2017 года в аэропорту Нью-Йорка при посадке на рейс в Турцию. В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения, пишет ТАСС.

Анкара неоднократно выступала с острой критикой в адрес Вашингтона из-за этого дела. Турецкие власти отмечали, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.