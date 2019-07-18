Медицинская помощь для сотен азербайджанцев от Azercell

За последние три месяца текущего года более 230 человек воспользовались услугами "Мобильной глазной клиники'' Azercell. За свою восьмилетнюю деятельность "Мобильная глазная клиника'', оснащенная новейшим оборудованием, посетила школы-интернаты и дома для престарелых, расположенные не только в Баку, но и в регионах Азербайджана, тем самым обслужив более 7500 человек.

Во время этих обследований было назначено необходимое лечение и розданы оптические очки. Услугами "Мобильной глазной клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются пожилые люди, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

Отметим, что обследование и лечение проводится общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell.