Минздрав переходит на усиленный режим в дни юношеского фестиваля

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ в связи с XV Европейским юношеским летним олимпийским фестивалем. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

Согласно приказу, в период проведения фестиваля в определенных местах будет дежурить 41 бригада скорой помощи. Кроме того, на мероприятие будут привлечены 270 медицинских работников системы здравоохранения.

«Сюда входят специалисты из поликлиник и больниц, которые будут дежурить в медицинских пунктах, созданных в местах проведения соревнований. В случае необходимости госпитализации кого-либо из участников соревнований или зрителей, в зависимости от диагноза, они будут доставлены бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр, Научно-исследовательский институт травматологии и Республиканскую нейрохирургическую больницу», - отметил глава пресс-службы.

Отметим, что XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль будет проходить в Баку с 21 по 27 июля.