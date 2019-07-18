Айдын Керимов, отдел криминальных расследований 18:27

Италия является важным торговым и экономическим партнером Азербайджана в Европе и одним из основных покупателей азербайджанской нефти. Несколько итальянских компаний успешно работают в Азербайджане. Среди них Maire Tecnimont Group, строящая по заказу SOCAR современный химико-промышленный комплекс в Сумгаите, и корпорация Leonardo, начавшая тесное сотрудничество с Азербайджаном в военно-технической сфере.

Однако есть итальянцы, которые приехали в нашу страну исключительно с расчетом заработать легкие деньги, неважно какими путями, и их «приключения» здесь бросают тень на успешное сотрудничество между двумя странами. Как уже сообщал haqqin.az, два дня назад Верховный суд вынес решение о том, что рассмотрение в азербайджанском суде иска итальянской компании по ландшафту и дизайну Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L к компании Baku Caspian Real Estate Limited, акции которой принадлежат миллиардеру Фархаду Ахмедову, невозможно. Этим самым попытки итальянцев, получивших заказ на благоустройство виллы Ахмедова и проведение там ландшафтных работ, но не выполнивших его, истребовать с предпринимателя несколько миллионов евро окончились полным провалом. Напомним, что итальянцы, вместо того, чтобы вернуть заказчику 1,5 миллиона из 9 миллионов полученных ими евро, отказались платить и решили надавить на бизнесмена, развернув широкую кампанию в СМИ. Их главной целью было получить от Фархада Ахмедова еще 3 миллиона евро. К мошеннической схеме, впоследствии благополучно развалившейся, итальянских бизнесменов подтолкнули некоторые их местные компаньоны.

Однако заказчик не собирался молчать, и законный представитель Фархада Ахмедова, опираясь на факты, документы и доказательства, обнародовал факты того, что действительно устроили итальянские «спецы» в Бильгя. Их приключения, а точнее, хитроумное мошенничество в курортном бакинском поселке долгое время были основной темой отечественных СМИ, ее отголоски докатились до российских и даже казахстанских медиа. А факты действительно были неопровержимы. Например, согласно договору, на территории виллы должны были высадить 90 тысяч 927 растений и разбить газон площадью 1,6 гектара. На объект эти растения были доставлены в необходимом количестве, однако газонные работы выполнены лишь на 30 %. А после того как эти растения были посажены, около 23 тысяч из них вымерли.

Подрядчик взял на себя обязательства построить на вилле теннисный корт, который будет соответствовать стандартам Международной федерации тенниса. Получив на это деньги, он выполнил работы лишь на 50%. А из-за того, что прогулочные дорожки на территории прокладывались с использованием низкокачественного цемента, они через некоторое время начали разрушаться. Хотя ушло на этот терренкур, по заверению итальянской фирмы, свыше 600 тысяч евро. За электрические кабели и щиты для освещения особняка, компания Paghera получила от заказчика 607 тысяч евро, что указано в договоре. Столь высокая цена была указана потому, что подрядчик должен был все завезти из Италии. Однако в дальнейшем обнаружилось, что кабели и щиты на участке местного производства и компания заплатила за них всего лишь 57 тысяч евро. Разницу же возвращать итальянцы не собиралась. Плюс ко всему в СМИ была поднята грандиозная шумиха в связи с тем, что миллиардер Фархад Ахмедов якобы не признает товары азербайджанского производства и считает их некачественными. А вот то, что подрядчик нарушил условия договора, использовав вместо импортных товаров местные, замалчивалось, как и то, почему итальянцы не хотят возвращать заказчику 550 тысяч евро разницы. «Качество этого кабеля не вызывает у нас подозрений. У него есть сертификат, и он отвечает стандартам. Речь идет о разнице в цене – за местный кабель было заплачено 57 тысяч евро, а по договору им было передано 607 тысяч евро. Наш протест не был связан с качеством электропроводки, мы всего лишь потребовали вернуть разницу между двумя этими суммами», - заявил тогда законный представитель заказчика Наиль Шахвердиев. Правда, кампания, заклеймившая Фархада Ахмедова чуть ли не врагом родины, окончилась безрезультатно, и тогда адвокат, защищавший интересы итальянцев, сделал сенсационное заявление, что у миллиардера нет никаких законных документов на многогектарную территорию, где он строит виллу. То есть, по словам адвоката, миллиардер возводил в Баку «незаконную постройку».