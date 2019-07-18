Американские военные едут в Анкару

В Анкару 22 июля прибудет американская делегация, члены которой намерены обсудить с турецкими официальными лицами события в Сирии, сообщает телеканал Haberturk.

Численность и состав делегации не уточняются, известно лишь, что Анкара и Вашингтон намерены обсудить создание зоны безопасности в Сирии, сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает ТАСС.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии, безопасность в которой на земле будут обеспечивать турецкие, а в воздушном пространстве – американские военные. Позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.