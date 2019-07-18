Ильхам Алиев внес изменения в закон «О дорожном движении»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении», сообщает официальный сайт главы государства.

Изменение внесено в ст.12 закона (временное ограничение или запрещение дорожного движения).

Согласно дополнению, если движение транспортных средств угрожает сохранению исторических и культурных памятников, оно может быть ограничено или запрещено.

В соответствии с другим дополнением, «временный вывоз за рубеж памятников ремесла «осуществляется в соответствии со ст. 16 закона «О сохранении исторических и культурных памятников».