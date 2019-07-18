Гимнастка Арзу Джалилова вышла в финалы исторического чемпионата мира

Сегодня в Москве стартовал первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Соревнования начались с выступлений гимнасток со скакалкой и мячом. Азербайджан здесь представляла Арзу Джалилова. За упражнение со скакалкой она получила от судей 16,850 балла и заняла 4-е место, пробившись в финал. С мячом Арзу набрала 17,500 балла, но стала 6-й, что, впрочем, не помешало ей и тут выйти в финал.

Всего в индивидуальных состязаниях участвует 61 гимнастка. Завтра спортсменки выступят в квалификации с булавами и лентой, а финалы состоятся 21 июля.

Сегодня также на ковер выйдут групповые команды. Наша группа в составе Миланы Акперовой, Ляман Алимурадовой, Медины Асадовой, Сельджан Гаджизаде и Фариды Сафиярзаде выступит сегодня с пятью лентами, а завтра с пятью обручами.