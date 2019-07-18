Гюнель Бабаева хотела спасти мужа, но его посадили на 8 лет haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 41-летнего жителя Баку Рафаэля Бабаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
Согласно материалам уголовного дела, 9 января этого года Р.Бабаев приобрел у неустановленного лица в Астаре крупную партию наркотиков и привез их в свой дом в поселке Сарай. Через два дня сотрудники Управления полиции Апшеронского района в ходе осмотра дома Р.Бабаева обнаружили 7 килограммов терьяка и электронные весы.
В отношении Рафаэля Бабаева было выдвинуто обвинение по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) УК Азербайджана.
Следствие установило, что наркоман со стажем Рафаэль Бабаев не хотел отказываться от своей пагубной привычки и постоянно принимал наркотики. После того как его дом на бывшей Советской попал под снос, Р.Бабаев переехал в Сарай, где купил новый дом. Его жена работала домработницей у состоятельных людей и содержала семью. Сам же Р.Бабаев не работал, а чтобы купить себе наркотики, продавал домашние вещи. За день до ареста он предпринял попытку самоубийства. Чтобы спасти мужа, Гюнай Бабаева вынуждена была обратиться в полицию.
Обвиняемый Рафаэль Бабаев не признал себя виновным. Он заявил, что обнаруженные при обыске в его доме наркотики ему не принадлежат и что несмотря на то, что он сам наркоман, продажей наркотиков никогда не занимался.
По словам Р.Бабаева, его жена обратилась в Апшеронское управление полиции только с целью спасти его от наркомании.
«Полицейские воспользовались неграмотностью моей жены. Они заверили ее, что если она напишет заявление так, как они укажут, то меня посадят всего на год, за который я излечусь от наркотиков и вернусь к ней. Гюнай и написала, что ко мне домой ходят какие-то люди, и что я торгую наркотиками», - уверял подсудимый.
По его словам, в ночь с 10 на 11 января к ним во двор ворвались три человека, заковали его в наручники и уложили на землю.
«Они подвели меня к шкафу, где якобы был найден сверток, сфотографировали меня рядом с ним, а потом отвезли в управление полиции. В Управлении полиции Апшеронского района меня вынудили подписать документы, пригрозив в противном случае привлечь к ответственности и мою жену», - сказал обвиняемый.
Допрошенная в качестве свидетеля Гюнай Бабаева рассказала, что вышла замуж за Рафаэля в 2013 году и только после замужества узнала, что он наркоман.
«Он никогда не работал, семью содержала я. Рафаэль постоянно выпрашивал у меня деньги, а если я их не давала, он продавал домашние вещи. Я была доведена до крайности и поэтому пошла в полицию и написала заявление. Я просто хотела спасти своего мужа, ведь за день до этого он из-за наркотиков пытался покончить с собой. Сотрудникам полиции объяснила, что мой муж продает домашние вещи, чтобы добыть наркотики, и попросила их помочь мне. По их совету я и написала заявление», - сказала женщина.
Г.Бабаева заявила в суде, что ее муж никогда не торговал наркотиками.
Решением суда Рафаэль Бабаев был приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет.