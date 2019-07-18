Инара Рафикгызы 19:17

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 41-летнего жителя Баку Рафаэля Бабаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, 9 января этого года Р.Бабаев приобрел у неустановленного лица в Астаре крупную партию наркотиков и привез их в свой дом в поселке Сарай. Через два дня сотрудники Управления полиции Апшеронского района в ходе осмотра дома Р.Бабаева обнаружили 7 килограммов терьяка и электронные весы.

В отношении Рафаэля Бабаева было выдвинуто обвинение по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) УК Азербайджана. Следствие установило, что наркоман со стажем Рафаэль Бабаев не хотел отказываться от своей пагубной привычки и постоянно принимал наркотики. После того как его дом на бывшей Советской попал под снос, Р.Бабаев переехал в Сарай, где купил новый дом. Его жена работала домработницей у состоятельных людей и содержала семью. Сам же Р.Бабаев не работал, а чтобы купить себе наркотики, продавал домашние вещи. За день до ареста он предпринял попытку самоубийства. Чтобы спасти мужа, Гюнай Бабаева вынуждена была обратиться в полицию. Обвиняемый Рафаэль Бабаев не признал себя виновным. Он заявил, что обнаруженные при обыске в его доме наркотики ему не принадлежат и что несмотря на то, что он сам наркоман, продажей наркотиков никогда не занимался. По словам Р.Бабаева, его жена обратилась в Апшеронское управление полиции только с целью спасти его от наркомании.