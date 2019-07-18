Политика США спровоцировала новую «золотую лихорадку»

Инвесторы разглядели потенциал во вложениях в золото после того, как драгоценный металл достиг максимума с 2013 года, сообщает Bloomberg. Американские инвесторы уповают на то, что вложение в золото защитит их от инфляции и поможет сохранить деньги. Металл для них оказался выгоднее государственных облигаций.

Нежелание вкладываться в госбумаги США связаны с политикой Федеральной резервной системы страны (ФРС), понижающей ставку. Из-за низкой доходности инвесторы вынуждены искать альтернативные источники вложений.

Одновременно Bloomberg напоминает, что хранение золота стоит денег. Например, некоторые фирмы в Лондоне, берут за это часть стоимости драгметалла. Однако количество золота в компаниях, зарегистрированных в Лондонской ассоциации производителей металлов, выросло. При этом издание подчеркивает, что и у золота, и у госбумаг отрицательная доходность с поправкой на инфляцию (минус 0,2 процента против минус 0,9), однако золото вызывает больший оптимизм, чем некоторые облигации.

В течение пяти последних лет цены на металл не превышали 1350 долларов за унцию. Ситуация изменилась в июне 2019-го после того как ФРС взяла курс на снижение процентной ставки. В пятницу, 19 июля, цены на драгоценный металл составили 1453 доллара, достигнув максимума с 2013 года. За неделю цены на золото выросли на 1,7 процента.