Шахрияр Мамедъяров вышел в финал Гран-при

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров пробился в финал турнира Гран-при в Латвии.

Сегодня в ответной полуфинальной партии он сыграл вничью черными фигурами с американцем Уэсли Со. Вчера Мамедъяров выиграл белыми, а потому общий счет противостояния - 1,5:0.5 в пользу Шахрияра.

В финале ему будет противостоять победитель пары Максим Вашье-Ляграв (Франция) - Александр Грищук (Россия).

Напомним, что это второй турнир Гран-при. Всего их будет четыре. По итогам четырех соревнований двое лучших шахматистов в общем зачете получат право сыграть в Турнире претендентов на чемпионскую корону.