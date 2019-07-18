Премьер Косово ушел в отставку и собрался в Гаагу

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай объявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, заявление размещено на его странице в Facebook

«Причиной для такого решения стал вызов на допрос в качестве подозреваемого в Гаагу, в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове», — указал политик. По его словам, честь премьера и правительства должна быть сохранена, и именно поэтому он отправится в Гаагу как частное лицо.

Харадинай добавил, что правительство продолжит исполнять свои функции. Он также призвал президента Косова Хашима Тачи провести консультации с политическими партиями и в установленные законами сроки назначить новые выборы.