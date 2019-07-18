У партнеров Порошенко прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в офисе компании «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), управляющими партнерами которой являются соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНАН.

Отмечается, что обыски связаны с уголовным делом 2017 года, которое было заведено в отношении представителей Национальной комиссии. Ведомство занималось регулированием сфер энергетики и коммунальных услуг.

В ICU заявили, что оказали полное содействие следствию, предоставив всю необходимую документацию по делу.

Однако НАБУ утверждает, что этого не было.

Уточняется, что ICU также финансово консультировала экс-главу Украины и была советником компании Roshen, принадлежащей Порошенко.