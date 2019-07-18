Как в Баку отбирали учителей для всех школ страны

Заур Расулзаде 21:24

В Азербайджанском техническом университете состоялся тестовый экзамен для претендентов на должность учителя начальных классов в среднеобразовательных учебных заведениях республики. Как отметил глава пресс-службы Министерства образования Джасарет Валехов, экзамены, в которых в общей сложности принимают участие порядка 48 тысяч кандидатов, проходят с 8 июля и продолжатся до 24 июля. «Как видите, для проведения экзамена созданы все необходимые условия, начиная от регулирования температуры и заканчивая присутствием врачей «Скорой помощи». Могу сказать, что это одно из самых важных событий сегодняшнего дня, ведь мы занимаемся отбором азербайджанских учителей, которые будут воспитывать и учить подрастающее поколение», - говорит чиновник Минобразования.

По словам главы пресс-службы, вопросы для экзамена были составлены экспертной группой. Для того, чтобы не возникло каких-либо проблем, процесс сдачи экзаменов отслеживают наблюдатели. «Пока никаких серьезных проблем не возникало. Хотя были случаи, когда претенденты пытались использовать наушники или кто-то приходил сдавать экзамен за другого человека, что сразу же пресекалось нашими экспертами. Желаю удачи всем претендентам и призываю их не нарушать правил. У нас здесь установлены камеры, которые обеспечивают прозрачность процесса и способствуют предотвращению негативных фактов», - отмечает Дж.Валехов. В последующие дни будут проходить экзамены для претендентов по отдельным учебным дисциплинам. Уже завершены экзамены по таким предметам, как география, история, физика, английский и немецкий языки. «Хочу отметить, что за последние 5 лет процессу приема учителей на работу уделяется особое внимание. Как следствие, в прошлом учебном году выросли показатели поступающих в вузы по педагогическим специальностям. Впервые в истории сферы образования Азербайджана около 3000 поступивших набрали свыше 500 баллов и выбрали специальность преподавателя. Это говорит о том, что профессия учителя в стране престижная и конкурентная. Если в прошлом году для участия в экзамене электронную регистрацию прошли 51 тысяча человек, то в текущем году эта цифра выросла до 55 тысяч.