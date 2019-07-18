Как в Баку отбирали учителей для всех школ страны
В Азербайджанском техническом университете состоялся тестовый экзамен для претендентов на должность учителя начальных классов в среднеобразовательных учебных заведениях республики.
Как отметил глава пресс-службы Министерства образования Джасарет Валехов, экзамены, в которых в общей сложности принимают участие порядка 48 тысяч кандидатов, проходят с 8 июля и продолжатся до 24 июля.
«Как видите, для проведения экзамена созданы все необходимые условия, начиная от регулирования температуры и заканчивая присутствием врачей «Скорой помощи». Могу сказать, что это одно из самых важных событий сегодняшнего дня, ведь мы занимаемся отбором азербайджанских учителей, которые будут воспитывать и учить подрастающее поколение», - говорит чиновник Минобразования.
По словам главы пресс-службы, вопросы для экзамена были составлены экспертной группой. Для того, чтобы не возникло каких-либо проблем, процесс сдачи экзаменов отслеживают наблюдатели.
«Пока никаких серьезных проблем не возникало. Хотя были случаи, когда претенденты пытались использовать наушники или кто-то приходил сдавать экзамен за другого человека, что сразу же пресекалось нашими экспертами. Желаю удачи всем претендентам и призываю их не нарушать правил. У нас здесь установлены камеры, которые обеспечивают прозрачность процесса и способствуют предотвращению негативных фактов», - отмечает Дж.Валехов.
В последующие дни будут проходить экзамены для претендентов по отдельным учебным дисциплинам. Уже завершены экзамены по таким предметам, как география, история, физика, английский и немецкий языки.
«Хочу отметить, что за последние 5 лет процессу приема учителей на работу уделяется особое внимание. Как следствие, в прошлом учебном году выросли показатели поступающих в вузы по педагогическим специальностям. Впервые в истории сферы образования Азербайджана около 3000 поступивших набрали свыше 500 баллов и выбрали специальность преподавателя. Это говорит о том, что профессия учителя в стране престижная и конкурентная. Если в прошлом году для участия в экзамене электронную регистрацию прошли 51 тысяча человек, то в текущем году эта цифра выросла до 55 тысяч.
Это связано и с последними изменениями. Как известно, в стране осуществляется последовательная политика по повышению учителям заработной платы. Кроме того, улучшается материально-техническая база школ», - говорит Дж.Валехов.
Как отметил чиновник, после 24 июля начнется процесс выбора вакантных мест. За прошлый год на работу были приняты порядка 12 тысяч человек, что явилось самым высоким показателем за последние годы. В этом году первоначально объявлено 7500 вакантных мест. А на протяжении всего года ожидается, что эта цифра достигнет более 10 тысяч.
Отметим, что процесс приема учителей на работу, как и в прошлом году, состоит из четырех этапов. Вначале кандидаты заполняют электронные заявления, затем проходят тестовый экзамен. Во время тестового этапа кандидатам предоставляется 90 минут, чтобы ответить на 60 вопросов, из которых 40 - по содержанию предмета, 10 - по методологии и стратегии обучения и 10 - по логике, после чего каждый учитель, прошедший отбор, может выбрать до восьми вакантных мест во всех городах и районах Азербайджана и допускается к собеседованию.
На собеседовании приемная комиссия, состоящая из директоров школ, учителей со стажем и представителей Минобразования, ознакомится с молодыми кандидатами, проверит их знания, психологическую подготовку и общее мировоззрение. Также кандидаты должны будут провести открытый урок по заранее заданной им теме. Тема для каждого кандидата будет выбираться произвольно, с помощью программного обеспечения.