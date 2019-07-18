В Азербайджане создаются коммерческие суды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О судах и судьях", предусматривающих создание отдельных коммерческих судов, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям в законе, упраздняется понятие административно-экономических судов. Поправки подразумевают сохранение административных и создание отдельных коммерческих судов и вступят в силу с 1 января 2020 года.

Так, согласно распоряжению главы государства ликвидируются административно-экономический суд Нахчыванской автономной республики, Бакинские административно-экономические суды №1 и №2, а также Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский административно-экономические суды.

Взамен будут созданы 6 административных и 6 коммерческих судов – в Нахчыване, Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ширване и Шеки.