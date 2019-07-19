США наложили на Венесуэлу новые санкции

Правительство США ввело санкции против четырех граждан Венесуэлы. В «черный список» вошли высокопоставленные чиновники военной контрразведки, передает Reuters.

Вице-президент США Майкл Пенс сообщал в Twitter, что санкции введут против ответственных за «пытки и преступления против граждан Венесуэлы».

Ранее в июле Вашингтон ввел санкции в отношении Главного управления контрразведки Венесуэлы. Такое решение было принято после смерти капитана военно-морского флота страны Рафаэля Акосты Аревало. Он участвовал в заговоре против президента страны Николаса Мадуро.