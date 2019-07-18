Путин обеспокоен конфронтацией между США и Ираном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфронтация США и Ирана вызывает беспокойство, поскольку происходит вблизи границ с Россией и может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По мнению Путина, конфликт между США и Ираном может также затронуть некоторые страны, с которыми у России очень тесные отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве. Все это в конечном итоге может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике.

Президент РФ добавил, что Россия приветствовала бы любое движение вперед навстречу друг другу между США и Ираном.