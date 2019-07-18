Руководство «Азеришыг» приняло граждан в Загатала и Гахе

Наряду с Загатальским районом были рассмотрены обращения граждан из Гахского, Балакенского, и Шекинского районов.

Исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 19 июля принял граждан в Загатальском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В присутствии руководителей соответствующих подразделений "Азеришыг" Вугар Ахмедов заслушал обращения 22 граждан.

Выслушав индивидуальные обращения граждан, В.Ахмедов дал поручения руководителям соответствующих структур ОАО для эффективного решения всех вопросов.

Часть обращений была решена на месте. Обращения, требующие тщательного рассмотрения, взяты под контроль и направлены на исполнение для их оперативного разрешения.

В то же время зампредседателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов принял 14 граждан в Гахском районе.