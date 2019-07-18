«Вора в законе» Рашада Гянджинского приговорили к 10 годам

Минский районный суд приговорил к 10 годам «вора в законе» Рашада Исмаилова (Рашада Гянджинского), сообщает «Sputnik-Беларусь».

В ноябре прошлого года он был задержан вместе с двумя подельниками за незаконный оборот оружия и наркотиков. В частности, силовики обнаружили пистолет Макарова, пистолет ТТ и 14 боевых патронов к ним. Кроме оружия и боеприпасов, у задержанных также изъят гашиш.

Кроме того, выяснилось, что в страну «законник» въехал по поддельному российскому паспорту. Второй обвиняемый, водитель Исмаилова, гражданин Беларуси, у которого нашли пистолеты и патроны, приговорен к 8 годам лишения свободы. Третьему фигуранту этого дела, у которого нашли наркотики, суд назначил 6 лет лишения свободы. Их имена не называются.