Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:31

Пакистанская полиция арестовала Хафиза Мухаммеда Саида, одного из основателей террористической организации «Лашкар-е-Тайба» (LeT) и руководителя ее гуманитарного крыла «Джамаат-уд-Дауа» (JuD). Основное обвинение, предъявленное ему - финансирование терроризма.

Из нашего утреннего выпуска читатели haqqin.az уже узнали об аресте в Пакистане экс-премьера страны Шахид Аббаси. Событие, что и говорить, громкое, но больше всего оно взволновало именно пакистанскую аудиторию, а для окружающего мира интересно в основном как пример, что богатые у власти тоже воруют не хуже других, а потом тоже плачут, хотя, разумеется, и не всегда. А вот другой арест, произошедший в эти же дни и все в том же Пакистане - действительно вызвал международный резонанс. Такой, что удостоился твита от Дональда Трампа. Речь, как вы уже догадались, пойдет об аресте Хафиза Мухаммеда Саида, богослова и проповедника, профессора Технологического университета Лахора и партнера бин Ладена, распорядителя благотворительного фонда и одного из самых опасных террористов в мире. Голова которого индийскими и американскими спецслужбами оценена в 10 миллионов долларов - а вот привлечь его к ответственности никак не удается. В твите американского президента содержится два интересных момента - о «десяти годах поиска» и о том, что за последние два года на Пакистан было оказано большое давление, чтобы найти Саида. Пикантность ситуации заключается в том, что в богатой биографии почтенного проповедника и опасного террориста, которая могла бы послужить основой для, как минимум, десятка книжных бестселлеров и захватывающих кинотриллеров, есть несколько весьма интригующих моментов. Теракт в индийском Мумбае, организатором которого считается Саид, произошел в 27 ноября 2008 года. Боевиками были захвачены два отеля и один жилой комплекс, затем они взяли в заложники находившихся там людей. В результате инцидента погибли 166 человек. Спустя несколько дней Индия выдает на арест Саида «уведомление с красным углом» Интерпола (Red Corner Notice). Примерно в это же время особым распоряжением за номером 13224 Государственное казначейство США объявляет его особо опасным государственным преступником. И, наконец, аналогичное заявление лично в отношении Саида делает Совет безопасности ООН в своей резолюции за номером 1267, принятой в декабре 2008 года.

А дальше начинается феерия, цирк с конями и что-то совершенно невообразимое. 7 декабря 2008 года пакистанская армия начинает операцию против «Джамаат-уд-Дауа» (JuD). Штаб-квартира этой, возглавляемой Хафизом Саидом, организации расположенной в местечке Шавай Нуле, что в 5 км от Музаффарабада, столицы пакистанского Кашмира, разгромлена. Сам Саид и 20 его соратников арестованы. Однако, суд отправляет главу JuD… под домашний арест. А 2 июня 2009 суд признает этот арест незаконными с извинениями объявляет Саида свободным от всех обвинений. Дальше - больше. В апреле 2012 года Госдепартамент назначает награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Саида и предъявить ему обвинение в организации терактов. В ответ лидер JuD созывает пресс-конференцию, на которой заявляет: «Я здесь. Америка должна отдать это вознаграждение мне». А в августе того же года организует и возглавляет парад в День независимости Пакистана, на котором идет в первых рядах, в сопровождении личных телохранителей и охраняющих его полицейских. На этот откровенный троллинг со стороны Саида американское посольство в Исламабаде смогло только меланхолично заметить, что они «по-прежнему обеспокоены перемещениями и деятельностью этого человека». И призывают «пакистанское правительство применить против него правовые санкции». В январе 2017 года власти Пакистана вновь арестовывают Саида, который к этому времени в своих выступлениях все острее критикует правительство, чиновников и лично премьера Наваза Шарифа. При том, что интересно, призывает их последовать примеру скромности в быту, которые проявляют британские чиновники: «Наши правители живут, словно короли и принцы в своих правительственных дворцах, в то время как британский премьер ютится в четырехкомнатной квартире. Даже во времена, когда над Британской империей не заходило солнце, ее премьер-министр жил в крохотном доме на небольшой улице. Это было действительно по-мусульмански, будто он следовал сунне Пророка». Что, разумеется, вызывает горячее одобрение среди его сторонников, число которых постоянно растет. Правда, с такой же скоростью растет и неприязнь Исламабада к пламенному проповеднику. И опять все по старой схеме - задержание, помещений под домашний арест и, спустя 10 месяцев, Саид выходит на свободу прямо из здания Верховного суда Лахора. На ступеньках которого его встречает ликующими криками огромная толпа рядовых пакистанцев, осыпавшая своего кумира лепестками роз. Так что, десять лет поисков, о которых говорит Трамп - это не совсем точно. Правильнее было бы говорить о десяти годах импотенции американских и индийских спецслужб перед Саидом и Пакистаном. Поскольку совершенно очевидно, что лидер JuD пользуется огромной поддержкой населения, межведомственной разведки (ISI) и части пакистанских элит.